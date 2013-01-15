В России Уголовный кодекс ужесточат алкогольной поправкой

Законопроект, которым предлагается считать отягчающим обстоятельством для всех видов преступлений случаи, когда человек совершил их в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, направлен на утверждение президенту РФ Владимиру Путину.

Однако судьям будет предоставлено право самим определять, является ли неадекватное состояние обвиняемого отягчающим фактором преступления.

Эксперты одобряют решение внести такие поправки в Уголовный кодекс РФ: после распада Советского Союза и до настоящего времени, опьянение отягчало срок лишь для нетрезвых водителей, совершивших ДТП с тяжкими последствиями, отмечают "Известия".

Согласно пояснительной записке Минюста к законопроекту, по данным МВД, только в 2011 году в состоянии алкогольного опьянения было совершено 263,2 тыс. преступлений, а наркотического — 18,8 тыс. Это больше аналогичного периода 2010 года на 11,0% и 27,4% соответственно. В первом полугодии 2012 года количество таких преступлений возросло на 16,9% (152,8 тыс. преступлений) и 33,2 % (12,4 тыс. преступлений) соответственно.

В связи с этим в 1-ю часть статьи 63 Уголовного кодекса РФ, в которой говорится об обстоятельствах, отягчающих наказание преступников, предлагается внести следующие дополнения: "Пункт «р» в следующей редакции: "Совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ. Судья (суд), назначающий наказание, в зависимости от характера совершенного преступления может не признать данное обстоятельство отягчающим".