Глава СК Александр Бастрыкин развеял слухи о том, что резонансное дело "Оборонсервиса" о масштабных хищениях активов Минобороны "тихо свернут". Он заверил, что уголовное дело будет развиваться, как и география расследования.

Такое заявление он сделал в ходе "Делового завтрака" в Российской газете.

“Более того, можно предположить, что сумма ущерба будет расти с учетом огромных активов Минобороны", - рассказал также главный следователь России. По словам А. Бастрыкина, в рамках расследования данных преступлений в одно производство были соединены 10 уголовных дел.



Тем не менее, это не единственное дело в отношении "неприкасаемых". Глава СКР сообщил, что СКР возбудил дела на 50 следователей полиции, 42 прокуроров, 509 местных депутатов, 116 адвокатов и 11 судей. Также стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников Минимущества по Москве и других высокопоставленных чиновников. Немаловажное значение в этом оказало упрощение порядка возбуждения уголовных дел в отношении лиц особого правового статуса.



За период с января 2011г. по декабрь 2012 г. было выявлено свыше 20 тыс. фактов взяточничества, сообщает РБК. За два прошедших года при участии Контрольного управления президента, Генеральной прокуратуры РФ, Счетной палаты, ФСБ и МВД России Следственным комитетом пресечена деятельность 85 организованных коррупционных преступных групп.



Всего же за два прошедших года сотрудники СКР рассмотрели около 2 млн сообщений о преступлениях и возбудили 234 тыс. уголовных дел.