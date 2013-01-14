Адагамов заявил, что не состоит в общественном совете Минкульта

Блогер Рустем Адагамов прокомментировал заявление министра культуры РФ Владимира Мединского, что его могут исключить из состава общественного совета Минкульта.

«И, значит, официально — я никакого отношения к общ.совету минкульта РФ не имею, - написал Адагамов в своем микроблоге. - Меня туда затащила Юля Музыкантская, но что это такое я не знаю. Поэтому, прошу не считать меня членом ОС Минкультурки РФ и оставить меня с этим в покое».

«Министру культурки РФ Мединскому, который сказал, что я ни разу не посетил заседание его общественного совета: А меня туда звали, Володя?», - добавил он.

Ранее Мединский заявил, что на следующем заседании общественного совета он поставит вопрос об исключении Адагамова из его рядов. В конце декабря 2012 года бывшая жена Адагамова Татьяна Дельсаль в интервью телеканалу Russia Today обвинила бывшего мужа, который входит в Координационный совет оппозиции, в интимной связи с несовершеннолетней девушкой из Норвегии.

На днях стало известно, что в отношении Адагамова была инициирована доследственная проверка по заявлению Дельсаль. При этом норвежская прокуратура признала, что у нее нет оснований для заведения уголовного дела против Адагамова.