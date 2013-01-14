Объемы дорожного строительства будут увеличены более чем в два раза

Мэр города Сергей Собянин заявил, что в следующем году объемы дорожного строительства будут увеличены более чем вдвое. Для этого столичное правительство запросило дополнительные средства из федерального бюджета.

По словам мэра, финансирование строительства вылетных магистралей и Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) может быть увеличено, но на какую сумму, объявлено не было.

Также мэр отметил, что со следующего года объемы дорожного строительства в Москве должны будут вырасти до 140 км дорожного полотна вместо 60 км, которые в среднем сдавались в эксплуатацию в последние годы.

Столичный градоначальник при этом подчеркнул, что усилий одной только Москвы будет недостаточно, необходимо, чтобы и "коллеги из Министерства транспорта в таком же графике и в таком же темпе реконструировали свои вылетные магистрали, которые идут за МКАД", передают интернет-СМИ.