В понедельник Счетная палата сообщила, что обнаружила нарушения при строительстве стадиона "Зенит" в Санкт-Петербурге. Строительные работы велись без разрешения и без проектной документации. Также выявлены и финансовые нарушения.

В сообщении контрольного органа, опубликованного на сайте ведомства, говорится, что "в ходе проверки были выявлены отдельные факты нарушений законодательства, в том числе касающиеся поступления в доход Санкт-Петербурга средств от реализации материалов после демонтажа стадиона имени Кирова, использования возвратных материалов при строительстве нового стадиона, ненадлежащего хранения 63 тысяч стульев для зрителей стоимостью 287 миллионов рублей.

По результатам контрольного мероприятия установлено, что по состоянию на 1 ноября 2012 года осуществлено расходов из бюджета Санкт-Петербурга на финансирование строительства футбольного стадиона на сумму 14 миллиардов 417,1 миллиона рублей, при этом дебиторская задолженность составляет 3 миллиарда 759,8 миллиона рублей". Готовность стадиона оценивается лишь в 34,4%.

Коллегия Счетной палаты рекомендовала администрации Санкт-Петербурга принять меры для завершения строительства, оптимизировав расходы. Контрольный орган предлагает для этого сократить непрофильные площади: помещения для общепита, концертов, театральных постановок и др. Счетная палата предложила устроить на непрофильные помещения публичный аукцион с привлечением футбольного клуба "Зенит", поскольку только использование механизма публичного аукциона "позволит дополнительно привлечь значительные внебюджетные средства и тем самым оптимизировать расходы городского бюджета".

Поясним, строительство стадиона должно быть окончено к октябрю 2015 года. Его начали строить на месте бывшего стадиона имени Кирова по проекту японского архитектора Кисе Куракавы в 2007 году. Планировалось, что на строительные работы уйдет 6,7 миллиарда рублей. На сегодняшний день на строительство стадиона уже потрачено более 14 миллиардов рублей. По новому проекту стоимость строительства стадиона возросла до 43,8 миллиарда рублей. Но после критики премьера Дитрия Медведева, которое состоялось в сентябре 2012 года, где он выразил недовольство темпами строительства нового стадиона, стоимость проекта составила 37,7 миллиарда рублей, сообщает балтик-комфорт.