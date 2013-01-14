Дмитрий Рогозин: В Роскосмосе грядет реформа

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в понедельник сообщил о том, что в Роскосмосе уже подготовили предложения по реструктуризации космической отрасли и созданию профильных холдингов.

По словам Рогозина, в течение этой недели Федеральным космическим агентством в правительство будут направлены соответствующие предложения. Цели реструктуризации – повышение качества и преодоление технологической отсталости отрасли. "Вопрос создания холдингов - это вопрос ближайшего времени. Планируется создание пяти профильных холдингов", - уточнил Рогозин.