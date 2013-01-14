Видео с рассказом Кабанова об убийстве жены попало в Интернет (ВИДЕО)

Видео с рассказом Алексеем Кабанова об убийстве его жены Ирины в понедельник попало в Интернет. Видео со следственного эксперимента, проведенного сотрудниками ведомства в рамках расследования жестокого убийства женщины, матери троих детей, обнародовал Следственный комитет России.

Все свои действия мужчина, обвиняемый в убийстве жены, четко продемонстрировал стражам порядка на специальном манекене. Следственный экперимент проходил на кухне в квартире, где произошла жуткая трагедия.

Кабанов дал показания о том, как он убивал свою жену. По его словам, в ночь со 2-го на 3 января он крепко поссорился с Ириной. Она узнала, что у него есть любовница. Во время ссоры он схватил провод от акустических колонок и стал им душить жену. Дети в это время находились в соседней комнате. На допросе Кабанов заявил, что убивал и расчленял супругу в состоянии аффекта и не понимал, что делает. В разоблачении преступника помог ее старший сын, показавший столичным следователям, где лежат ключи и паспорт погибшей.

Друзья и знакомые радиожурналистки Ирины Кабановой рассказали, что муж иногда бил ее. По словам одной из подруг, в семье часто ссорились из-за нехватки денег. Но о разводе женщина никогда не говорила.

Кабановы растили троих маленьких детей. Старшего мальчика забрал родной отец. С Украины приехала мать и родственница Ирины. Они, скорее всего, заберут себе младших детей.

Следственными органами Главного следственного управления по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства Ирины Кабановой по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").