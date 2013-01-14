Старшего сына Ирины Кабановой забрал родной отец

Старшего сына Ирины Кабановой 6-летнего Илью забрал его родной отец. Мужчина представил в опеку все необходимые документы. Первый муж убитой женщины был потрясен произошедшим и сразу, как только услышал об убийстве Ирины Кабановой, оперативно забрал мальчика.

Двое младших детей - четырехлетний Тарас и двухлетняя Даша от брака с Алексеем Кабановым остаются в больнице. Их хотят забрать родные Ирины. Говорят, они уже обращались в опеку. Напомним, женщина приехала в Москву с Украины. Малыши сейчас в больнице.

От детей скрывают трагические новости об их матери – детям сказали, что Ирина уехала в Крым.

Ранее уполномоченный по правам человека Павел Астахов говорил, что предпочтительно, чтобы трое детей Ирины Кабановой остались в семье, у родственников. Им будет назначена пенсия и пособия.

Мать Алексея Кабанова сказала, что они с мужем не смогут воспитывать малышей. Они пожилые и болеют.

Напомним, Кабанов заявил в начале января в полицию, что его жена ушла из дома. Ирину искала полиция и волонтеры. 11 января Кабанов признался, что сам убил жену.

В ходе осмотра в багажном отделении автомобиля была обнаружена часть фрагментов человеческого тела.

Участвующий в осмотре муж Кабановой сообщил следователям о совершенном им убийстве и расчленении тела супруги. При этом, как он пояснил, некоторые части тела им уже вывезены, сообщается на сайте СКР.

Друзья Ирины говорят, что она жила, как в аду: трое детей, съемная квартира, безденежье. Муж открывал новые проекты, женщина продала свою квартиру, но доходов не было, они прогорели. Алексей Кабанов – ресторатор, один из основателей проекта «О.Г.И».