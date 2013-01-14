Студент МГИМО выложил в Интернет видео, как он нарушает ПДД

В Интернете появились несколько записей с видеорегистратора, где студент МГИМО - "восходящая звезда", как он себя назвал, - нарушает множество правил дорожного движения и потом выкладывает эти видео в социальную сеть.

Московское управление ГИБДД заинтересовали недавно появившиеся на YouTube видеоролики грубейших нарушений ПДД, выложенные от имени Павла Романова. На записях с видеорегистратора запечатлены езда по разделительной полосе и "выделенке", обгон справа, объезд пробки по тротуару и газону.

Комментируя ролик о езде по тротуару на проспекте Вернадского, студент пишет: "Восходящая звезда летит по пешеходной дорожке, говорит с воображаемым друхом и люто возмущается, что менты не обращают внимание на его хероизм". В первом из шести роликов автор называет себя "восходящей звездой".

Студент смело называет марку и госномер своего автомобиля.На другой видеозаписи под названием "плевок в ГИБДДшника", водитель "повествует о хероическом полете по метромосту на папинькином мафыке под 190".

На последнем видео от 12 января студент "показывает, как надо производить поворот на посту ГИБДД". Романов уже привлекался к административной ответственности в 2011 и 2012 годах, но, очевидно, продолжил злостно и цинично нарушать ПДД.

Ректорат МГИМО намерен провести профилактическую беседу со студентом, выложившим в интернет видеозаписи, на которых он нарушает правила дорожного движения, как только получит подтверждение, что молодой человек действительно учится в вузе, передает РИА Новости.

Председатель Российского студенческого союза Артем Хромов считает, что студента наказать необходимо: лишить прав. Из вуза, по мнению Хромова, отчислять его не надо.