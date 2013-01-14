Коррупция на Северном Кавказе за 2012 год выросла почти вдвое - СК РФ

В понедельник председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в 2012 году на Северном Кавказе число уголовных дел о коррупции выросло почти вдвое, и это не рядовые дела, а дела в особо крупных размерах коррумпированных чиновников.

Александр Бастрыкин рассказал, что "если за девять месяцев 2011 года в производстве следователей Следственного комитета в Северо-Кавказском федеральном округе находилось 725 уголовных дел указанной категории, то за этот же период 2012 года их количество увеличилось почти вдвое".

По его словам, в минувшем году в Кабардино-Балкарской Республике было выявлено свыше 20 тысяч фактов взяточничества. За два года во взаимодействии с Контрольным управлением президента, Генеральной прокуратурой РФ, Счетной палатой, ФСБ и МВД России Следственным комитетом пресечена деятельность 85 организованных коррупционных преступных групп.

За коррупционные преступления в 2012 году уголовному преследованию подвергнуто свыше 1,5 тысяч лиц, обладающих особым правовым статусом, в том числе 150 следователей органов внутренних дел, 21 следователь наркоконтроля, 42 прокурора, 41 член избирательных комиссий, 509 депутатов органов местного самоуправления, 589 выборных главы органов местного самоуправления, 34 депутата законодательных органов субъектов России, 116 адвокатов и 11 судей.

Он также рассказал, что в настоящее время "следственными органами СКР по Кабардино-Балкарской Республике расследуется уголовное дело в отношении руководителя республиканского управления Федерального казначейства РФ Леонида Зрумова, который подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере: им по подложным документам из федерального бюджета были получены денежные средства в сумме около 20 млн рублей якобы для капитального ремонта здания, которого в действительности не существовало.

Продолжается следствие в отношении главы администрации Ставрополя о покушении на получение взятки в сумме 50 млн рублей за выделение земельных участков, а также целого ряда других коррумпированных чиновников", - цитирует главу СК РФ "Российская газета".