Волгоградские чиновники решили трамвай не трогать

В правительстве Волгоградской области признались, что решение о сносе трамвайных путей в центре города – «некорректно, неправильно сформулированная фраза».

Информация о том, что в рамках запланированной реконструкции автодороги в центре Волгограда, будет произведен и демонтаж трамвайных путей на стратегически важном трамвайном кольце, взбудоражила город несколько дней назад и вызвала небывалый всплеск обсуждения на волгоградских форумах в интернете. А уже в понедельник чиновники и города и области поспешили признать это банальной технической ошибкой и свалить все на тех, кто готовил документацию.

«Не может быть и речи о какой-либо ликвидации или переносе в другое место трамвайных путей в центре Волгограда на улице Краснознаменской, - заявили «АН-онлайн» в пресс-службе мэрии. - Данный транспортный отрезок – важнейшая, можно сказать, стратегическая развязка, удобная для пассажиров, обеспечивающая коммуникацию между несколькими районами города».

Далее последовало пространное разъяснение о том, что автомобильная дорога на Краснознаменской, действительно, вошла в перечень центральных улиц Волгограда, которые в рамках подготовки дорожной инфраструктуры города к чемпионату мира по футболу-2018 должны быть приведены в соответствие с самыми современными требованиями. Но, дескать, ни министерство транспорта Волгоградской области, ни администрация города еще даже не сформулировали технического задания проектировщикам. Пока только планируется создание для этих целей рабочей группы с участием экспертов и специалистов, представителей города и региона, и только после можно будет говорить о каком-либо конкретном техническом задании на разработку проектно-сметной документации для дорожной реконструкции.

«Одно уже сейчас можно четко заявить: мэрия Волгограда не планирует заказывать никаких проектов, связанных с ликвидацией или переносом трамвайного сообщения в центральной части города, - сказано в пресс-релизе.

Однако, в пресс-службе Правительства Волгоградской области, также поспешив подтвердить, что никаких планов по демонтажу трамвайных путей на Краснознаменской у Минтранса нет, тем не менее, вынуждены были пояснить: «То, что было размещено на сайте - просто некорректно, неправильно сформулированная фраза. Специалисты Минтранса уже разбираются с тем, как могла появиться в перечне объектов подобная, не соответствующая действительности, формулировка».

Председатель Волгоградского регионального отделения «Движение автомобилистов России» Армен Оганесян обвиняет в сложившейся неразберихе администрацию Волгограда. «Это очередная проволочка и халатность администрации Волгограда. Мэрия подавала в региональное правительство сведения о необходимых ремонтных работах, среди которых оказалась и реконструкция улицы Краснознаменской. Но в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области сразу заявили о том, что ликвидация трамвайных путей невозможна. Это общественно-важный объект, который не может никак быть ни демонтирован, ни как — либо по-другому затронут при ремонте дорожной сети, - заявил господин Оганесян. - Конечно, возможно, что при размещении заказа, пропустили строчку о ликвидации трамвайных путей. Просто проглядели — человеческий фактор. Насколько мне известно, Минтранс уже внес поправку в документ, чтобы сайт госзакупок никого не вводил в заблуждение».

Интернет-сообщество, празднуя победу, тем не менее, открыто говорит о том, что «задний ход» властей – не что иное, как реакция на народное возмущение. Кстати, оправдываться в эти дни чиновникам не впервой. Расторжением контракта с ООО «Новая скорая помощь» закончилась неудавшаяся эпопея с передачей машин службы 03 в частные руки. И вот снова «ошибочка вышла». Кстати, губернатор Сергей Боженов заявил о том, что значимые для судьбы города и региона решения теперь будут приниматься после общественного обсуждения. Поживем – увидим.