Родные Ирины Кабановой попросили органы опеки отдать им детей

Родственники Ирины Кабановой, убитой мужем в начале января в Москве, попросили органы опеки отдать им детей женщины. Малыши - шестилетний Илья, трехлетний Тарас и двухлетняя Даша — после того, как их отец признался в убийстве жены, находятся в одной из московских больниц.

За детьми наблюдают медики и психологи. Детям пока не сказали о гибели мамы, скрывают.

Источник РИА Новости сообщил, что родные Ирины были в опеке, но какие приняты решения, пока не известно.

В пресс-службе УВД по Северному административному округу Москвы сообщили, что детей передадут родственникам, как только будет соответствующее разрешение органов опеки.

Мать Алексея Кабанова ранее сообщила, что они детей взять не смогут. В СМИ сообщалось, что старшего мальчика заберет родной отец. Он живет в Израиле. Психологи считают, что детям лучше быть вместе.

Головинский суд Москвы арестовал Алексея Кабанова. Ему предъявлены обвинения.

Алексей Кабанов – ресторатор, один из основателей проекта «О.Г.И». По профессии он повар. Ирина Кабанова (Ирина Черска) работала ведущей и редактором на радиостанции «КП».

Он рассказал следствию, что после убийства жены Ирины, весь следующий день он развлекал троих детей мультфильмами и играми, чтобы те не заходили в ванную, где он расчленял труп.

В разоблачении преступника помог старший сын Ирины, показавший столичным следователям, где лежат ключи и паспорт погибшей.