В Гурзуфе местные жители митинговали против стройки, из-за которой могут рухнуть
14 января 2013, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]
Несколько минут назад в Гурзуфе закончился митинг местных жителей, обеспокоенных строительством на улице Ленинградской, 70, которое ведется вблизи их домов.
Как известно, в связи с самовольным строительством произошло обрушение дороги, разрушена подпорная стенка и могут пострадать два 9-этажных дома, в непосредственной близости от которых вырыт котлован.
Как передает корреспондент «Аргументов недели – Крым», в митинге приняли участие около 50-ти человек. Они держали плакаты с надписями «Стоп, самострой!», «Прокуратура, обрати внимание на беззаконие» и другие.
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