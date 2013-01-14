В Гурзуфе местные жители митинговали против стройки, из-за которой могут рухнуть

Несколько минут назад в Гурзуфе закончился митинг местных жителей, обеспокоенных строительством на улице Ленинградской, 70, которое ведется вблизи их домов.



Как известно, в связи с самовольным строительством произошло обрушение дороги, разрушена подпорная стенка и могут пострадать два 9-этажных дома, в непосредственной близости от которых вырыт котлован.



Как передает корреспондент «Аргументов недели – Крым», в митинге приняли участие около 50-ти человек. Они держали плакаты с надписями «Стоп, самострой!», «Прокуратура, обрати внимание на беззаконие» и другие.



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