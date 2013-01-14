Процедура усыновления сирот в РФ должна быть исполнимой

В понедельник на совещании с вице-премьерами глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что процедуры усыновления в России детей-сирот должны быть подготовлены в сжатые сроки, они должны быть реально исполнимыми.

Такое поручение Дмитрий Медведев дал вице-премьеру РФ Ольге Голодец, он указал, что необходимо организовать работу по выполнению президентского указа, который вступил в силу с 1 января 2013 года и который, среди прочего, предусматривает различные меры господдержки для тех, кто решил усыновить ребенка в России.

Он подчеркнул, что "мы должны в принципиальном плане решить проблему в нашей стране. Я имею в виду саму проблему сиротства".

"Еще раз хочу обратить внимание, что в указе достаточно жесткие сроки для подготовки документа об ускорении процедуры. Но когда мы будем готовить предложения об ускорении процедуры усыновления, удочерения, помещение в патронатную семью, нужно все-таки сделать так, чтобы процедура была исполнимой, то есть обратить внимание на ее реалистичность в том, что касается налогов и пособий", - отметил премьер-министр.

По его словам, предложения должны быть подготовлены с учетом стимулирующего элемента, но в то же время должны принимать во внимание текущее состояние экономики России. Он также напомнил, что тема усыновления вызвала колоссальный общественный резонанс в России, он сохраняется до сих пор.

Кроме того, Минфину, Минздраву, Минобрнауки и Минтруду даны поручения по исполнению президентского указа, среди которых "упрощение процедур передачи на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство, патронат) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая осуществление последующих мер государственной поддержки", оно должно быть выполнено до 25 января 2013 года, а разработка федерального закона, предусматривающего предоставление налоговых льгот усыновителям - до 1 февраля, передают интернет-СМИ.