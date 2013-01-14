Американцы, которым могут отказать в усыновлении детей, будут плакать

Американцы, 34-летний священник Уит Льюис и его жена, 31-летняя медсестра Лин Льюис, шесть лет пытались завести родных детей. Не получилось. Очень хотели усыновить - двойняшек или погодков.

Решились на усыновление малышей из России - двухлетнего Валеры и его четырехлетнего брата Ромы из детского дома во Владивостоке.

Лин Льюис отметила, что они в августе 2012 года провели с мальчиками в России неделю, навещая их каждый день в детдоме. А ранее, по словам женщины, эти "мальчики висели в листе ожидания российского усыновления 9 месяцев".

"Они никого не заинтересовали, наши замечательные мальчики", - пояснила она. "Я не знаю, что мы будем делать. Наверное, плакать. Мы уже плакали, если честно. Не могу представить, мы, наверное, будем совершенно опустошены, но я не позволяю себе думать сейчас о таком исходе. И самое страшное для нас — это представить, что они подумают, что мы за ними не приехали, что мы их бросили", - говорит американка, которая надеялась усыновить маленьких россиян.

В американском городе Нью-Олбани (штат Миссисипи) мальчишек ждет не только своя комнатка, но и своя ванная, своя детская площадка.

Как пишет в блоге на сайте "Эха Москвы" шеф-продюсер PublicPost Мария Эйсмонт, суд по усыновлению должен был состояться в пятницу, 11 января. Чета Льюисов купила билеты в Россию — они надеялись выехать 7 января и прибыть к месту 9-го. Но билеты пришлось сдать: из Владивостока позвонили и сообщили, что заседание отменяется, а точнее, переносится на неопределенное время: до выяснения подробностей исполнения нового закона, запрещающего американцам усыновлять российских детей.

13 января в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону прошли акции против принятия "закона Димы Яковлева".

Только в Москве в "Марше против подлецов" приняли участие от 9 до 50 тысяч человек. Данные полиции и оппозиции всегда в этом вопросе противоречивы.