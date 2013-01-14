Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин опроверг слухи и намеки, что дело "Оборонсервиса" тихо свернут, а потом и вообще прекратят, так как там задействованы слишком большие фигуры.

Глава СКР уверяет, что уголовное дело, связанное с Минобороны, получившее широкий общественный резонанс, будет развиваться. Бастрыкин рассказал, что будет расширяться география этого уголовного дела. По его версии, сумма ущерба будет расти с учетом огромных активов Минобороны, сообщает "Российская газета".

Напомним, в октябре 2012 года в Главном военном следственном управлении Следственного комитета РФ возбуждено несколько уголовных дел, которые сейчас объединены в одно производство: уголовное дело в отношении должностных лиц Минобороны РФ, лиц, выполнявших управленческие функции в организациях, входящих в холдинговую структуру ОАО "Оборонсервис, а также других лиц, исполнявших управленческие функции в коммерческих организациях, действиями которых при реализации недвижимого имущества и акций обществ, принадлежащих государству.

В настоящее время в одном производстве соединены 10 уголовных дел. Как сказал Бастрыкин, теперь предстоит большая работа по установлению истины.

"АН" стало известно, что военно-следственное управление не намерено допускать выезда бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова за пределы России. "Стоп-лист" на него направлен в Федеральную пограничную службу ФСБ РФ и в таможенную службу.

Сердюковым предпринимались попытки выехать из России. На допрос он прибыл из Франции.

Напомним, 11 января адвокат бывшего министра обороны РФ Генрих Падва заявил журналистам, что Анатолий Сердюков дал показания по делу "Оборонсервиса", но отвечал только на те вопросы, которые он счел нужными.

Напомним, фигуранты дела "Оборонсервиса", экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева - находится под домашним арестом; Екатерина Сметанова - генеральный директор ООО "Центр правовой поддержки "Эксперт"; бывший гендиректор окружного материального склада Московского округа ВВС и ПВО Максим Закутайло и другие.