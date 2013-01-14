Уже 114 проектов принято на соискание премии «Серебряный Лучник»

В номинациях: «Лучший проект в области продвижения идей спортивного, здорового образа жизни», «Лучший проект в области бизнес-коммуникаций», «Лучший проект в области развития и продвижения территорий», «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности» прием работ завершен 31 декабря.

Большая часть проектов посвящена коммуникативной деятельности в социальной сфере, цель развития и продвижения территорий объединяют почти треть поступивших работ. Над улучшением имиджа своих городов активно работают представители Воронежа, Владивостока, Екатеринбурга, Кирова, Липецка, Петропавловска - Камчатского, Саратова, Томска, Тулы, Якутска и Москвы.

29 проектов - чуть больше одной четвертой от общего числа, - заявлены в номинации «Лучший проект в области бизнес-коммуникаций». Основные задачи, которые решались специалистами: продвижение новых товаров и услуг, PR-сопровождение брендов, построение новых форматов взаимодействия со СМИ, укрепление внутрикорпоративных коммуникаций, осуществление антикризисных программ.

В новой номинации «Лучший проект в области продвижения идей спортивного, здорового образа жизни» зарегистрировано 15 проектов, (13,15% от присланных заявок). Это самые яркие событийные проекты, привлекшие большое количество людей, заставившие их «болеть», сопереживать, радоваться победам и достижениям.

15 января эксперты начнут работу над оценкой поступивших работ. Важнейшими критериями оценки является актуальность и сложность целей проекта, наличие стратегического подхода к планированию, оригинальность реализации, использование разнообразных методик и средств, эффективность: соответствие результата поставленным задачам, масштабу, включая наличие качественных изменений в заявленных аудиториях.

Для проектов, представляемых в номинациях «Коммуникации в глобальном мире» и «Лучший проект в области научных достижений и инноваций» время приема заявок продлено до 31 января 2013. Исполнительная дирекция ждет еще много интересных и масштабных работ. Сейчас заявлены проекты с областью охвата до 30 стран, например, джазовый фестиваль «Мастер Джем», а проникновение на иностранные территории социальной сети «Одноклассники» может быть равно числу обозначенных на карте мира государств...

Все точки над “I”, будут расставлены 14 и 15 февраля на открытых презентациях, в Международном мультимедийном центре РИА Новости. Регистрация участников (1 проект - 2 представителя) и гостей продлится до 10 февраля 2013г. Условия - на официальном сайте www.luchnik.ru

А 30 января в Вашингтоне пройдет церемония награждения участников конкурса "Серебряный Лучник" – США. В США конкурс проводится во второй раз, в нем приняли участие 20 проектов по номинациям: Культура, образование; Бизнес, технологии, инновации; Средства коммуникации; Благотворительность; Спорт; Персона. (более подробно - на сайте www.luchnik.ru)

О Премии

Национальная премия «Серебряный Лучник» учреждена в 1997 году Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов России и Российской Ассоциацией по связям с общественностью. Имеет систему региональных конкурсов, которая включает «Серебряный Лучник»-Юг, «Серебряный Лучник»-Сибирь, «Серебряный Лучник»-Дальний Восток, «Серебряный Лучник»-Приволжье, «Серебряный Лучник»-Самара, «Серебряный Лучник»-Урал.

Исполнительная дирекция является учредителем региональной профессиональной премии «RuPoR» - Центральный Федеральный округ, поддерживает сотрудничество и партнерские отношения с премиями «PROBA IPRA» (Санкт-Петербург) и «Золотой Соболь» (Новосибирск). В 2011 году объявлена номинации «Коммуникации в глобальном мире».

Стратегическое управление проектом осуществляет Попечительский совет, в состав которого входят представители Холдинговой компании "ИНТЕРРОС", Банка "ТРАСТ", ОАО "МегаФон"; РВК, РОСНАНО, АФК «Система», ведущих коммуникационных групп: КРОС, АГТ, ИМА, ГОСТ, Никколо М; профессиональных общественных объединений: РАСО, АКОС, IABC, Деловая Россия, Ассоциация Инновационных регионов России (АИРР)

Генеральный партнер – ОАО «МегаФон».

Официальный партнер XVI церемонии награждения лауреатов Национальной премии «Серебряный Лучник» - АФК «Система».

Партнер номинации «Коммуникации в глобальном мире» и конкурса «Серебряный Лучник» - США - Банк «ТРАСТ».

Официальный партнер церемонии награждения лауреатов конкурса «Серебряный Лучник» - США - ОАО «Северсталь»

Организационный Партнер - Агентство "РИМ Портер Новелли".