Супермодель, актриса, многодетная мама, посол "Сочи 2014" Наталья Водянова стала лицом Паралимпийской эстафеты в Сочи-2014. Наташа Водянова родилась в Нижнем Новгороде. Сейчас она живет в Париже.

В понедельник, 14 января, в Москве в ГУМе состоялась презентация факелов, формы и эстафет огня Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 год.

"АН" сообщали, что Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года совместно с представляющими партнерами представил один из главных атрибутов Олимпиад — факелы эстафет Олимпийского и Паралимпийского огня. Факелы "Сочи 2014" разработаны российской командой дизайнеров и инженеров. Их представили послы "Сочи 2014" Татьяна Навка, Илья Авербух, Наталья Водянова и Олеся Владыкина.

По словам Водяновой, для нее "большая честь стать лицом Паралимпийской эстафеты Сочи-2014 и представлять именно Паралимпийский факел - символ важности инклюзивности и безбарьерной среды". Она рассказала, что в прошлом году ей посчастливилось познакомиться со многими паралимпийцами лично. Наталья восхищаюсь их силой духа. "Они демонстрируют всем нам, что человеческие силы и возможности безграничны. Хороших всем игр!", - написала Наталья Водянова в соцсети.