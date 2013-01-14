Казанские правозащитники заявили об угрозах следователям по делу о пытках

В процессе ознакомления с материалами уголовного дела экс-сотрудники ОП «Дальний», обвиняемые в насилии над задержанными, оказывают давление на следователей. Об этом «АН-онлайн» сообщил сегодня руководитель пресс-службы Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов.

По словам Б. Мужамеджанова, руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов обратился сегодня к главе Следственного управления СКР по Татарстану с просьбой провести проверку и в случае подтверждения информации обеспечить следователей государственной защитой.

Далее в сообщении приводятся примеры угроз: «Мы сидеть (отбывать наказание) будем не вечно, мы знаем, где вас найти». По сведениям правозащитников, высказывания обвиняемых воспринимаются следователями как реальная угроза. В связи с этим «они написали соответствующие рапорты своему руководству».

В свою очередь, старший помощник руководителя СУ по РТ Андрей Шептицкий сообщил «АН-онлайн»: «От следователей жалоб не поступало».