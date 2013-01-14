Немцов: Нам второй Магнитский не нужен

Борис Немцов заявил, что целью его приезда на судебное разбирательство в отношении фигуранта "болотного" дела Сергея Кривова было отговорить его продолжать голодовку. Он также добавил, что не питал надежд, будто Мосгорсуд приостановит арест Кривова.

"Сергей - узник 6 мая, член нашей партии РПР-ПАРНАС, - написал Немцов в Facebook. - Но главное, почему я пришел в суд, это то, что он 31-й день голодает. И дальнейшая голодовка - смертельно опасна. Надежды, что путинский суд может изменить меру пресечения, ни у кого не было. Кривов - это узник политический. А, значит, отношение к нему суда определяется Путиным и его администрацией. Что мы сегодня и увидели".

Немцов также назвал циничными заявления прокурора, что Кривов симулирует голодовку и что состояние подсудимого удовлетворительное.

"Я уже неоднократно обращался к Сергею с призывом голодовку прекратить, в том числе и сегодня на суде. Было наше общее обращение сопредседателей РПР-ПАРНАС с таким призывом. Нам второй Магнитский не нужен", - добавил он.

Кривову предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках (часть 2 статья 212 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ). По первому обвинению ему грозит до восьми лет тюремного заключения.