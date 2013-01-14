Кейт Миддлтон рассказала об уникальном средстве от токсикоза

Супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кэтрин в начале первых недель беременности страдала от острого токсикоза. Из-за сильного недомогания и тошноты ей пришлось провести несколько дней в больнице.

Глядя на страдания молодой женщины, мачеха Уильяма герцогиня Камилла посоветовала Кейт попробовать оригинальное печенье — с цветками лаванды. И буквально несколько штук этого лакомства помогли супруге принца Уильяма.

Кейт Миддлтон - обладательница уникального средства от токсикоза - теперь советует всем будущим мамам, страдающим от тошноты, съедать несколько штук печенья с цветами лаванды.

Королевская династия ждет ребенка принца Уильяма. Говорят, герцогиня Кембриджская Кэтрин родит в июле.