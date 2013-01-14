За использование нецензурной брани в СМИ депутаты предлагают штрафовать

Вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Железняк сообщил журналистам в понедельник, что депутаты Госдумы РФ считают необходимым ввести поправки, согласно которым за использование нецензурной брани в СМИ будут налагаться штрафы.

Сергей Железняк является одним из разработчиков данного законопроекта. По его словам, комитет Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал принять 18 января в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие штрафы за ненормативную лексику в СМИ.

Он уточнил, что штраф за использование нецензурной брани в СМИ для граждан предлагается назначить в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 20 тысяч, на юрлиц — от 20 до 200 тысяч рублей.

Сергей Железняк также пояснил, что сейчас в действующем законодательстве установлена административная ответственность за нецензурную брань в общественных местах и материалах СМИ, предназначенных для детей и подростков. "Однако мы считаем, что мат и нецензурная брань недопустимы в любых СМИ, поэтому предложили ввести запрет на использование ненормативной лексики, ответственность за употребление такого рода выражений во всех СМИ. СМИ по определению не должны быть распространителями табуированной в обществе лексики", - подчеркнул он.

Вице-спикер рассказал, что в Госдуму и органы исполнительной власти постоянно поступают многочисленные обращения граждан с требованием пресечь использование ненормативной лексики в телепередачах и в печатных СМИ. Поэтому "под законопроектом есть подписи представителей разных фракций Госдумы, что говорит об общем понимании необходимости решения этой проблемы", - заявил зампредседателя нижней палаты.