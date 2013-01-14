Трудовые пенсии россиян вырастут с 1 февраля года на 6,6%

Трудовые пенсии россиян увеличатся на 6,6 процентов с 1 февраля 2013 года. Представители Министерства труда и социальной защиты РФ сообщили, с 1 февраля будут проиндексированы размер страховой части трудовой пенсии по старости, размеры трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца.

По данным ведомства, в результате индексации средний размер трудовых пенсий увеличится на 615 рублей, при этом страховая часть трудовой пенсии по старости возрастет на 639 рублей, трудовая пенсия по инвалидности — на 400 рублей, трудовая пенсия по случаю потери кормильца — на 394 рубля.

Индексация затронет 37,3 миллиона человек, которые получают трудовые пенсии.

В сообщении Министерства труда и социальной защиты РФ говорится, что на первую индексацию в 2013 году будет выделено 23,3 миллиарда рублей в месяц, или 257,2 миллиарда рублей до конца текущего года.