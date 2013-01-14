ГОСТ на пивные напитки утвержден, его действие начнется с 2014 года

Росстандарт утвердил ГОСТ Р 55292-2012 "Напитки пивные. Общие технические условия", который начнет действовать с 1 января 2014 года. Закон был утвержден ведомством еще 21 декабря. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении пресс-службы отмечается, что ГОСТ на пивные напитки вводится для "расширения ассортимента продукции с повышением требований к ее качеству и безопасности, что обеспечит определенный социальный эффект". Также подчеркивается, что аналогичный стандарт международного формата отсутствует.

До введения в действие данного национального стандарта вопрос о возможности его применения изготовитель будет решать самостоятельно, отмечается в сообщении информационно-правового портала "Гарант".