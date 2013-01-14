Астахов считает стрельбу по детсадам и псевдописьма от сирот звеньями одной цепи

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Павел Астахов отметил действия полиции города Салават в Башкирии, утром в понедельник обезвредивших стрелка, открывшего огонь по детскому саду.

"Благодарность сотрудникам полиции г. Салават Башкортостана за оперативное обезвреживание стрелка по детскому саду", - написал Астахов в микроблоге.

По мнению омбудсмена, "истерия вокруг детей дошла до предела". "У людей начинаются психические срывы. Один строчит подменные письма, другой хватается за ружьё", - добавил он. Астахов имеет в виду написанное на днях письмо Владимиру Путину от лица воспитанника одного из челябинских интернатов Максима Каргопольцева с просьбой позволить американской семье усыновить его, которая позднее была признана "уткой" местных журналистов.

В результате обстрела пострадала одна из воспитательниц учреждения, получившая ранение от осколка стекла. О других пострадавших сообщений нет. Сам стрелок был убит при попытке задержания.