Оргкомитет представил эстафетные факелы Сочи-2014 (ВИДЕО)

Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года совместно с представляющими партнерами представил один из главных атрибутов Олимпиад — факелы эстафет Олимпийского и Паралимпийского огня.

Факелы "Сочи 2014" разработаны российской командой дизайнеров и инженеров. Их представили послы "Сочи 2014" Татьяна Навка, Илья Авербух, Наталья Водянова и Олеся Владыкина.



Факелы одинаковы по форме и размеру, но выполнены в разных цветах: Олимпийский — в традиционном для российского спорта красном, Паралимпийский — в небесно-голубом, что символизирует силу духа паралимпийского движения.



Дизайнеры мечтали соединить современные высокие технологии с душевностью и русской самобытностью – вдохновились образом сказочной Жар-птицы.



В очертаниях факела можно разглядеть перо волшебной птицы, которая приносит удачу и счастье.

Факел будет гореть в условиях сильного ветра, мороза и других погодных сюрпризов русской зимы. Во время эстафеты факел побывает на Эльбрусе, для этого восхождения сделают вообще отдельную газовую систему, которая не позволит пламени потухнуть в разреженном воздухе.



Материалы – алюминий и окрашенный изнутри полимер, в лучах солнца или софитов «глаз пера» будет светиться изнутри.



Факел весит около 1,8 кг, его высота – 0,95 м, ширина – 0,145 м (в самом широком месте), толщина – 0,54 м. Вес и центр тяжести рассчитаны и подобраны для максимального удобства его использования во время бега.



Всего предусмотрено производство 14 тысяч факелов Олимпийского огня и более тысячи факелов Паралимпийского огня. Каждый из удостоившихся чести, пробежав свой этап, погасит пламя и оставит факел себе на память.