В Еврейской автономии организовали клуб колясочников-инвалидов

При биробиджанской организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) создан «клуб колясочников». Как сообщила «АН-онлайн» руководитель городского общества инвалидов Любовь Пан Сю Тан, необходимость такого союза вынашивалась давно.

«Многие жители ЕАО, прикованные к инвалидным коляскам, длительное время не выбираются из своих квартир, отрезаны от жизни. Ребята лишены общения и других радостей цивилизованной жизни. Кто-то замыкается в себе, у кого-то возникают различные фобии и депрессивные состояния», — сообщила Любовь Пан Сю Тан.

Чтобы преодолеть проблемы, несколько активистов решили организовать в Биробиджане «клуб колясочников». В настоящее время членами этого объединения стали уже 12 человек различного возраста, председателем выбран Денис Якимов – лучший спортсмен-инвалид ЕАО 2009 года.

Как сообщила Любовь Пан Сю Тан, одна из задач нового клуба – наладить ремонт инвалидных колясок, ведь в Биробиджане нет ни одной специализированной мастерской. «Инвалиды получают от органов соцзащиты коляски китайского производства. Транспортное спецсредство выдается на шесть лет, но столько времени по нашим дорогам оно не выдерживает – ломается. А затем – выкручивайся как можешь: мастери необходимые детали, договаривайся со сварщиком и так далее. Иначе ты не сможешь выйти на улицу», — рассказала Любовь Пан Сю Тан.

Ещё одна проблема – поиск волонтеров, которые помогли бы выносить «колясочников» из их квартир и заносить их обратно. Сейчас с этим в Биробиджане – проблемы.

«Прислали как-то пару студентов из медицинского колледжа, а они хилые такие, на дистрофиков похожи. Как они смогут меня, 100-килограммового мужика, с пятого этажа в коляске на первый этаж перетащить? Увидев меня, «дистрофики» аж побледнели. Я отказался от услуг этих «носильщиков» - иначе бы костей потом не собрали», - сообщил «АН-онлайн» биробиджанский инвалид первой группы Александр Одаев.