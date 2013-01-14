ЛДПР выступила против размещения мнения специалистов в рекламе

Депутаты от фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающих использование в рекламе рекомендаций известных специалистов.

Соответствующие изменения предлагается внести в действующую редакцию федерального закона "О рекламе".

По тексту документа, в рекламе не допускается использование информации, в которой содержится отношение к объекту рекламирования физических лиц с указанием их профессиональной принадлежности, а также отношение некоммерческих организаций, сообщает РБК.



Исключение составляет информация о самом рекламодателе, о физических и юридических лицах, которые уполномочены законодательством подтверждать соответствие товара или услуги техническим регламентам.

Реклама товара или услуги с положительными рекомендациями специалистов и профессиональных ассоциаций на подсознательном уровне ассоциируется с более высоким качеством товара, особенно у людей старшей возрастной группы.



Также авторы законодательной инициативы ссылаются на материалы сессии Всемирной ассоциации здравоохранения 2007г. В них указывается, что неправильное использование лекарств прежде всего является результатом некорректной рекламы и переполнения фармацевтического рынка неэффективными, небезопасными и поддельными препаратами.

По мнению членов ЛДПР, предлагаемая ими поправка позволит снизить манипуляционный характер рекламы.



