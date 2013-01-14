Известный актер, кинопродюсер и бодибилдер Александр Невский представил Россию на юбилейной 70-ой церемонии "Золотой Глобус", которая состоялась в Беверли Хиллз (Калифорния, США). Невский является единственным россиянином, который входит в Ассоциацию Зарубежной Прессы и голосует за присуждение этой награды, уступающей по своему престижу лишь знаменитому "Оскару".



Александр не скрывал, что в этом году голосовал в нескольких номинациях за картину Стивена Спилберга "Линкольн", но в итоге победа досталась фильму "Арго". Тем не менее, "Линкольну" достался "Золотой Глоус" за лучшее исполнение главной мужской роли, который получил Даниэль Дей-Льюис.