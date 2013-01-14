Самуцевич отозвала жалобу на своего бывшего адвоката Виолетту Волкову

Бывший адвокат панк-группы Pussy Riot Николай Полозов сообщил, что Екатерина Самуцевич, одна из ее участниц, отозвала свою жалобу на Виолетту Волкову в Адвокатскую палату Московской области (АПМО), потому что на это нет оснований.

"Совершенно очевидно, что доказательную базу под жалобу Самуцевич в АПМО так и не смогли найти, - написал Полозов в Twitter. - Нет у нее ничего на Волкову. "Все пошло не так", подумала Катя и отозвала жалобу".

Ранее в понедельник сама Волкова сообщила в своем микроблоге, что Самуцевич отозвала запрос о привлечении к ответственности одного из адвокатов Pussy Riot. "Самуцевич отозвала жалобу из АПМО. И адвокат ее согласен", - написала она.

В своей жалобе на Виолетту Волкову и Николая Полозова Самуцевич потребовала АПМО "оказать воздействие" на них, так как, по ее словам, они не возвращают своей бывшей подзащитной ключи от квартиры, паспорт и отказываются передать ее новым защитникам жалобу на арест в ЕСПЧ, составленную еще в июле 2012 года. В случае рассмотрения жалобы, их могло ждать замечание, предупреждение или даже лишение адвокатского статуса.