В Риге из-за морозов приюты для бездомных работают круглосуточно

В связи с резким похолоданием рижские ночные приюты установили круглосуточный режим работы. После новогодней оттепели в Латвию вновь пришли морозы: в ночь на 13-е января зафиксирован рекорд нынешней зимы – минус 26,8 °С.

По решению Рижской думы, если ночью температура воздуха опускается ниже минус 10 градусов, ночные приюты работают круглые сутки. В обычном режиме ночные приюты работают с 17.00 до 9.00 до 1 марта.

Как рассказала корреспонденту «АН-онлайн» сотрудник Рижской думы Лита Брице, в столице Латвии работает 7 ночных приютов, деятельность которых софинансирует Рижская дума, а также несколько приютов различных организаций, в том числе, религиозных.

В приютах людей кормят ужином, здесь можно помыться, постирать, дежурит медсестра, а в Центральном приюте – сертифицированный врач.

При столичных приютах работает так называемая Мобильная бригада - группа, состоящая из трех человек, в которую входят социальный работник, специалист по уходу, водитель автомашины. Группа по определенным маршрутам обследует город, проверяя места, где собираются бездомные. Мобильная бригада выезжает и по вызовам, при сообщении о месте нахождения конкретного бездомного.

Для бездомных и малообеспеченных рижан с 9.00 до 17.00 ежедневно открыт Дневной центр. Здесь можно принять душ, произвести дезинфекцию одежды, постирать белье, а также получить медицинскую помощь. В центре есть библиотека, телевизор, можно обратиться к специалисту по социальной работе и психологу.

Для неимущих рижан в столице работает 6 суповых кухонь, где можно получить горячий обед из 3-х блюд.

По данным Департамента благосостояния Рижской думы, в столице насчитывается около 3-х тысяч бездомных. Бомжей в чистом виде среди этих людей немного. Как правило, бездомными в Латвии становятся по несчастью.

У каждого оказавшегося без крова над головой, своя горькая житейская история. Чаще всего причиной потери жилья становятся долги за квартиру. Человек потерял работу, нечем платить за квартиру, а дальше – суд и выселение. Многие оказались на улице после денационализации недвижимости: объявились владельцы их квартир и с ними не удалось договориться.

Как правило, «клиенты» приютов говорят, что они находятся там временно, рассказывает Лита Брице. Люди живут надеждой вернуться к нормальной жизни. Программа помощи бездомным Рижской думы помогает пережить трудные времена.