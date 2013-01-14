Шойгу освободил от должности главвоенмеда за медлительность

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу освободил от должности исполняющего обязанности начальника Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) Вячеслава Новикова. Об этом сообщает сегодня военное ведомство.

Причина - "недостаточные темпы работы ГВМУ по целому ряду направлений", среди которых — совершенствование системы медицинского обеспечения Вооруженных сил РФ, развитие Военно-медицинской академии имени Кирова, а также поддержание здоровья военнослужащих, сообщает ИТАР-ТАСС.