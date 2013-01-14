Специалисты: «Крейсер «Аврора» способен выйти в море»

Корабль собираются вернуть Военно-морскому флоту и поставить на ход Новый резкий поворот ожидается в судьбе легендарного крейсера «Аврора». На этот раз – приятный.

Некогда боевой корабль номер один снова может стать действующим, пишет КП. Призывы моряков и общественников, наконец, возымели действия: будущим крейсера озаботились губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и новый министр обороны Сергей Шойгу. Они дали понять: позитивное решение будет, а какое – станет ясно по итогам работы специальной комиссии.

- В первую очередь должно пройти полное обследование корабля на соответствие требованиям Морского регистра, - рассказал председатель петербургского клуба моряков-подводников, капитан I ранга Игорь Курдин. - А затем будем думать, что делать дальше. Минимум, что потребуется - это нормальный ремонт в доке. На «Аврору» установят современные системы безопасности. Максимум – поставить ее на ход, чтобы могла ходить по Неве и Финскому заливу. Вариантов, собственно, три. Первый – крейсер снова войдет в состав ВМФ и станет музеем, как прежде. На него, естественно, вернется военный экипаж. Второй – корабль станет вспомогательным судном ВМФ. И, наконец, третий, самый радикальный – «Аврора» выйдет в море. На нее поставят двигатели, винты, навигационное оборудование, восстановят рули. Правда, все это очень дорого. Но, говорят, несмотря на затраты, новое руководство Минобороны загорелось романтической идеей поставить крейсер на ход. Впрочем, выводить корабль в море планируется не только ради удовольствия. Он станет учебным – там будут проходить практику нахимовцы и кадеты.

- Это лучше, чем посылать их на парусники или еще куда-то, - уверен Курдин. – Мне как командиру корабля нужна эта головная боль? Нет, конечно. А так молодежь будет обучаться в каботажном плавании на легендарном крейсере. По мнению специалистов, поставить «Аврору» на ход вполне возможно: ее корпус в порядке. После войны, когда крейсер несколько лет пролежал на грунте, днище прохудилось, и в 1948 году его залили десятисантиметровым слоем бетона. Течь прекратилась, да и остойчивость корабля стала лучше. В середине восьмидесятых во время капитального ремонта в доке бетон попытались выковырять, но ничего не вышло. Тогда днище ниже ватерлинии попросту отрезали и заменили точной копией из корабельной стали. - Ее гарантия – сто лет! – уверен Курдин. Напомним, неприятности у «Авроры» начались в 2009 году, когда олигарх Михаил Прохоров устроил на крейсере VIP-вечеринку.

Разбирательства привели не только к многочисленным отставкам, включая Главкома ВМФ Владимира Высоцкого. Пострадал и сам корабль. Его вывели из состава флота, сняли со всех видов довольствия, включая топливное, убрали военный экипаж, заменив гражданскими музейными работниками. По словам моряков, «Аврора» тогда встала на «путь смерти»: даже на вечной стоянке корабельные системы нужно держать в порядке, а новому штату это не под силу. Прошлым летом уже случилась авария: при перекачке воды над палубой вдруг забил мощный фонтан, а крейсер дал крен. После этого общественность попросила руководство страны вернуть «Аврору» флоту и навести на ней порядок. Судя по всему, власти к просьбе прислушались.