Сегодня пройдут похороны погибших в горах Грузии донских альпинистов

Сегодня в городе Волгодонске Ростовской области пройдут похороны трёх альпинистов, погибших в результате схода снежной лавины после восхождения на гору Казбек. Это: Степанов Сергей Николаевич (1968 г.р.), Степанов Степан Сергеевич (1996 г.р.) и Мовчан Сергей Валерьевич (1972 г.р.).

«Волгодонцы были не профессиональными альпинистами, а любителями. Они ходили в горы самостоятельно, без специальной подготовки, но опыт других восхождений у них был», - рассказали «АН-онлайн» в Ростовской областной федерации альпинизма.

Напомним, группа из четырёх туристов – семья Степановых (отец и двое сыновей), и друг семьи Сергей Мовчан – убыла из Волгодонска 2 января. Вернуться домой они планировали 9-10 января. В спасательном отряде альпинисты не регистрировались, сообщили донские спасатели. Утром 10 января группа попала под лавину на склоне горы Мкинаварцвери - в окрестностях населённого пункта Казбеги. Муниципалитет Казбеги - высокогорный, единственный район Грузии, расположенный целиком в горах. Здесь как раз находится один из знаменитых «пятитысячников» - гора Казбек.

По уточнённым данным, трагедия произошла уже после покорения вершины высотой 5047 метров: группа спускалась в сложных метеоусловиях, и немного отклонилась от намеченного маршрута.

После схода лавины живым был найден только один из волгодонцев - 19-летний студент Максим Степанов. Он рассказал журналистам, что сумел сам выбраться из-под снега. Находившаяся рядом группа туристов подобрала спасённого, и доставила его в местную больницу.

12 января родственники перевезли Максима домой, и он проходит лечение в хирургическом отделении городской больницы Волгодонска. У него диагностировали обморожение третьей степени пальцев правой руки. Врачи говорят, что состояние молодого человека можно оценить как средней тяжести. С Максимом Степановым также активно работают психологи.

Вчера тела трёх погибших альпинистов были доставлены в Волгодонск для захоронения. Как сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области, на протяжении всего пути в Ростовскую область спецмашину сопровождали оперативные группы МЧС России.