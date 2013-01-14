Мосгорсуд пересмотрит 14 января дело «узника Болотной» Сергея Кривова
14 января 2013, 10:03 [«Аргументы Недели. Москва», Ольга Арцева, Москва ]
Лидер РПР ПАРНАС Борис Немцов напомнил на своей странице в Facebook о суде над голодающим членом его партии Сергеем Кривовым. Оппозиционный лидер написал, что в Мосгорсуде 14 января в 11 утра слушается дело С. Кривова - узника 6 мая.
«Сергей в знак протеста против ареста по сфабрикованному делу уже месяц держит голодовку», - подчеркивает Немцов.
Глава РПР ПАРНАС уточнил, что суд должен рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения для С. Кривова. «Это вопрос, без преувеличения, жизни и смерти человека. Я там буду», - обещает Немцов.