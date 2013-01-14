Удальцов опроверг сообщения о том, что он сжигал портрет Путина

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов опроверг сообщения МВД о том, что в конце «Марша против подлецов», состоявшегося в Москве накануне, он сжег атрибутику массового мероприятия.

Оппозиционер утверждает, что собравшиеся на протестную акцию действительно подожгли несколько портретов политиков, однако лично он в этом участия не принимал. Удальцов предложил московской полиции, если ей «нечем заняться», попытаться доказать сходство портретов с реальными личностями, сообщает bfm.ru.



Удальцов в своем микроблоге Twitter написал о небывалом подъеме протестного движения и насчитал около 50 тысяч участников акции. Алексей Навальный в своем блоге отметил: «Приятно ошибаться в правильную сторону. На собрании по поводу митинга я дал свой прогноз численности сегодняшнего марша в 400 - 1200 человек».