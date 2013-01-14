В Казахстане арестовали мужчину за жест в сторону кортежа
14 января 2013, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]
Житель Павлодара получил пять суток ареста за то, что показал средний палец ехавшему ему навстречу автомобильному кортежу председателя сената. Этот жест увидели охранники. Мужчина был задержан и признал свою вину.
"Своим поступком он оскорбил человеческое достоинство общественного лица, тем самым допустил неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок и спокойствие физических лиц", - отметили в суде.
22-летний павлодарец признан виновным по статье «Мелкое хулиганство».