В 45 организациях зарплата руководителя не будет связана с зарплатой сотрудников

Правительство Российской Федерации утвердило список федеральных бюджетных и казенных учреждений, зарплата руководителей которых никак не привязана к оплате труда их рядовых сотрудников.

Она может превышать восьмикратный барьер, установленный правительством с 1 января 2013 года.

Впервые должностной оклад руководителей бюджетных учреждений был привязан к средней зарплате их сотрудников с 1 января 2009 года. Согласно августовскому постановлению правительства 2008 года зарплата руководителя не должна была более чем в пять раз превышать среднюю по учреждению зарплату сотрудников. С 1 января этого года в силу вступило новое постановление правительства, установившее соотношение 1 к 8, вместе с окладом руководителя теперь учитываются и его премиальные.



Однако согласно распоряжению от 30 декабря прошлого года, оплата руководителей 45 организаций по решению вышестоящего ведомства может превышать этот восьмикратный барьер.

В списке - шесть учреждений из сферы культуры, 22 — из сферы образования, девять — из транспортной отрасли, два — из космической отрасли, два учреждения, подконтрольных министерству иностранных дел, и по одному подведомственным Минфину, ФНС, Минэкономразвития и Федеральной службе госрегистрации, сообщает ria.ru.



В этом списке оказались Мариинский театр, Театр имени Чехова, имени Пушкина, Большой театр, МГТУ имени Баумана, Дипломатическая академия министерства иностранных дел, Эрмитаж, музей-заповедник «Московский Кремль», испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина, дирекция космодрома Восточный в Плесецке и другие организации.