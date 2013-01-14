На дорогах России появятся знаки и разметка, предупреждающие о радарах

Российское министерство внутренних дел направило в правительство проект по введению новых знаков и разметки, предупреждающих водителей о приближении к местам установки систем видеоконтроля и радаров.

Проект дополняет Правила дорожного движения новым знаком «Фотовидеофиксация», а также соответствующим видом разметки. В пояснительной записке уточняется, что в некоторых случаях специальная дорожная разметка может заменить собой знак, однако пока неясно, как она будет выглядеть и на каких участках наноситься.



«Дорожная разметка может применяться как для дублирования соответствующего дорожного знака, так и самостоятельно», — цитирует сегодня документ газета «Известия», в распоряжении которой оказался текст документа.