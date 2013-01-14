Друзья Ирины Кабановой собирают деньги на няню для ее детей

Друзья убитой Ирины Кабановой организовали сбор денег для ее троих детей. Их в ближайшее время могут передать родственникам. Это произойдет, как только будет соответствующее разрешение органов опеки.

В настоящее время дети (2 года, 4 года, 6 лет) находятся в Тушинской детской больнице в Москве.

Совладелец заведений «Мастерская» и «Леди Джейн» Варвара Турова написала на своей странице в Facebook об организации сбора средств на няню и самое необходимое для детей Алексея и Ирины Кабановых. Предполагается собрать деньги на оплату услуг няни на 2-3 месяца. Для сбора средств созданы несколько «закрытых» групп в социальной сети Facebook.



Ранее «АН» сообщали: Фрагменты тела 39-летней Ирины Кабановой, пропавшей в новогодние праздники, были обнаружены полицией. Расчлененные останки многодетной матери прятал в багажном отделении своего автомобиля ее супруг. В субботу Головинский суд Москвы арестовал Алексея Кабанова, которого обвиняют в убийстве Ирины. Кабанову грозит до 15 лет тюрьмы. Впрочем, правоохранители сомневаются во вменяемости обвиняемого — ему назначена психологическая экспертиза.