Московские детдома в преддверии Старого Нового года посетили волонтёры. ВИДЕО

В воскресенье более ста волонтеров отправились в московские детские дома. Они учили детей тому, что хорошо умеют делать сами: танцевать, правильно чистить зубы, рисовать. Для старших воспитанников приезд волонтеров - возможность расширить свой круг общения.

А младших больше интересовало новогоднее представление с Дедом Морозом и подарками.

Многие волонтеры сегодня были первый раз в детском доме, передает "Первый канал". Для них все в новинку: похоже на школу или на детский сад только обстановка более домашняя и все младшие называют воспитателей мамами. Неудивительно, что почти все волонтеры рано или поздно задумываются об усыновлении.

Акция поддержки детей, которые остались без опеки родителей, будет долгосрочной. Ее цель - помочь воспитанникам интернатов найти себе профессию или увлечение по душе, в зависимости от возраста. Принять участие в этой программе может каждый - через центры подготовки добровольцев, которые были созданы в Москве.