А.Сердюкову могут предъявить обвинение в продаже особняка в центре Москвы

Бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова могут обвинить не только в постройке дороги к зданию родственников супруги, но и в том, что продал особняк на принадлежащих Минобороны землях.

В своё время Сердюковым было подписано решение, по которому выводился из ведомства министерства обороны один из особняков в центре Москвы. Ранее здание принадлежало службе тыла МО. Также бывший министр обороны поставил свою подпись на разрешении на продажу этого особняка, сообщил АН источник в министерстве обороны.

Впоследствии этот особняк был продан за «заниженные деньги» лицам близким к министру.