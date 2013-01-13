В воскресенье на челябинской ледовой арене "Трактор" хоккейная сборная Востока крупно переиграла команду Запада со счётом 18:11 в рамках "Матча всех звёзд КХЛ". Самым результативным игроком встречи стал Евгений Кузнецов, забивший четыре гола.

Сборная Запада удачно начала встречу, забросив две быстрые шайбы, однако вскоре команда Востока инициативу перехватила и поразила ворота Василия Кошечкина шесть раз подряд, передает портал Страница хоккея Беларуси.

После 40 минут игры счёт был уже 13:6 в пользу команды Морозова, а в итоге встреча завершилась со счётом 18:11. В концовке матча 19-ю шайбу в ворота сборной Запада забросил Константин Барулин, но она была отменена судьями.

Напомним, Матч звезд КХЛ-2013 проходит в Челябинске 12 и 13 января. В субботу состоялось мастер-шоу хоккеистов, в котором победу одержала команда Запада.

ВИДЕО "Вести".