Военно-следственное управление не допустит выезда Сердюкова за рубеж

Военно-следственное управление не намерено допускать выезда бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова за пределы России. «Стоп-лист» на него направлен в Федеральную пограничную службу ФСБ РФ и в таможенную службу.

Сердюковым предпринимались попытки выехать в Лондон и в близлежащие с Великобританией страны. «Мы не выпустим его из страны», - сообщил источник в пограничном ведомстве.