5 кг соли вместо трёх iPhone 5 получили из США по почте челябинцы
13 января 2013, 17:51 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
"Почту России" подозревают в подмене содержимого посылки из Бостона. Андрей Борзыкин - уроженец Челябинска, семь лет проживающий в США, послал на родину три iPhone5 в качестве новогодних подарков родственникам.
Молодой человек смог выбраться в Россию только в начале января и в Челябинске обнаружил, что его посылка не дошла адресатам. В отделении "Почты России" ему удалось обнаружить свой подарок. Но когда дома его распаковали, то вместо новинок Apple в нем оказались пакеты с солью, сообщает в воскресенье ИА Чел-Новости.
"Русский американец" обратился с претензией к таможне, но там заявили, что в случае несовпадения содержимого посылки и описи на сопроводительном документе посылка бы не прошла таможенный контроль. Осталось грешить на российскую почту.
"Почта России" претензию Андрея Борзыкина приняла, утверждает агентство, и теперь собираются документы для необходимой в данном случае проверки.