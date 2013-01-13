5 кг соли вместо трёх iPhone 5 получили из США по почте челябинцы

"Почту России" подозревают в подмене содержимого посылки из Бостона. Андрей Борзыкин - уроженец Челябинска, семь лет проживающий в США, послал на родину три iPhone5 в качестве новогодних подарков родственникам.

Молодой человек смог выбраться в Россию только в начале января и в Челябинске обнаружил, что его посылка не дошла адресатам. В отделении "Почты России" ему удалось обнаружить свой подарок. Но когда дома его распаковали, то вместо новинок Apple в нем оказались пакеты с солью, сообщает в воскресенье ИА Чел-Новости.

"Русский американец" обратился с претензией к таможне, но там заявили, что в случае несовпадения содержимого посылки и описи на сопроводительном документе посылка бы не прошла таможенный контроль. Осталось грешить на российскую почту.

"Почта России" претензию Андрея Борзыкина приняла, утверждает агентство, и теперь собираются документы для необходимой в данном случае проверки.