В Туле енотиху-предсказательницу Джему сразил инсульт

Самка енота Джема перенесла инсульт, сотрудники экзотариумы Тулы, где живет енотиха-экстрасенс, сообщили, что инсульт у животного был вызван сердечной недостаточностью, передают Интернет-СМИ.

Джема, во время проведения "Евро-2012" верно угадавшая участников финала, проходит сейчас курс лечения, ветеринары оценивают состояние животного как удовлетворительное.

Блогеры, обсуждающие новость об инсульте енотихи шутят, что, скорее всего, инсульт у животного вызван тем, что самка енота увидела законы, которые в ближайшее время может принять Госдума России.