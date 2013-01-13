В Ростове-на-Дону оппозиция провела пикет против «антисиротского» закона

Сегодня в Ростове прошёл пикет против так называемого «Закона Димы Яковлева», согласно которому гражданам США теперь запрещено усыновлять российских сирот. В акции приняли участие 50 ростовчан - гражданские активисты, а также представители общественных движений «Солидарность», «Объединённый гражданский Фронт», «Другая Россия», «Левый Фронт», партий «5 Декабря» и «РПР-Парнас».

Представители оппозиции подали несколько заявок на проведение публичного мероприятия против принятия, как они считают, антисиротского закона. Как сообщил «АН-онлайн» один из организаторов акции Эдуард Мухин, из четырёх предложенных мест городская мэрия согласовала только одно. Поэтому пикет сегодня прошёл под пристальным вниманием сотрудников полиции, как в форме, так и в штатском на площадке у северного входа в парк имени Горького. По мнению организаторов пикета, другие предложения, поступившие от чиновников администрации города, были ещё хуже.

Помимо плакатов с лозунгами, обращёнными к депутатам Государственной Думы и сенаторам в общем, протестующие ростовчане держали в руках и портреты конкретных донских «народных избранников», проголосовавших «за» при принятии «антимагницкого» закона. Когда громко произносилось имя того или иного депутата или сенатора, собравшиеся хором скандировали: «Позор!». Причём таким «почётным» образом были отмечены не только члены правящей партии, но и представители так называемой системной оппозиции.