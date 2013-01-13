По данным пресс-службы ГУМВД по столице, сегодня в Москве около 9,5 тысяч граждан "маршировали против подлецов", по оценке оппозиции, в акции, которая завершилась на проспекте Сахарова, приняли участие 50 тыс. человек.

Как показывает практика, данные полиции и митингующих, а в данном случае - шествующих, отличаются друг от друга в разы, сегодняшний "Марш против подлецов" исключением не стал. И если Удальцов и Яшин в Твиттере оценили количество неравнодушных граждан в 50 тыс, то ГУВД сообщило о девяти с половиной тысячах. Для оценки количества граждан, над шествием кружил вертолет МВД РФ, как принято на таких акциях.

Интересно, что музыкант Алексей Кортнев и актер Максим Виторган, прошедшие маршем, оценивали количество марширующих в не менее, чем 30 тыс.

АН сегодня писали, что депутат ГД Евгений Федоров назвал усыновление российских сирот работорговлей.

"Марш против подлецов", состоявшийся в Москве сегодня днем, собрал граждан, протестующих против "атнимагнитского закона", запрещающего американцам усыновление российских сирот.