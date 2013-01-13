В Алупке детский санаторий возле одной из VIP-дач отрезают от моря
13 января 2013, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]
В Алупке территорию, принадлежащую детскому противотуберкулезному санаторию имени Боброва, отрезают от моря.
Фирма-арендатор киевское ООО «Консул-Украина» возвело забор по склону, ведущему к набережной и пляжу, передает «Зеркало недели. Украина».
Как сообщил мэр Алупки Дмитрий КАРНАУХ, по договору аренды, подписанному предыдущим городским головой Андреем ХАРИТОНОВЫМ, фирма получила 0,7 га в аренду на 45 лет под обслуживание сооружений и строительство рекреационного комплекса.