Меньше часа потребовалось участникам на марш против «закона Димы Яковлева»

Меньше часа потребовалось участникам марша против «закона Димы Яковлева» и за роспуск Госдумы, чтобы пройти по Страстному бульвару от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. И, хотя, «хвосты» еще подтягиваются, те кто шел в первых рядах уже расходятся. Митинг не планируется. Движение транспорта восстановлено, барьеры убирают.

Первоначально выдвинулись несколько колон – правых сил и левых. Однако к окончанию маршрута они смешались. Колонна партии «Яблоко», по традиции, шла отдельно и последней достигла проспекта Сахарова.

В марше также приняли участие инвалиды-колясочники.

Основная часть марша завершилась без происшествий и задержаний. Однако не обошлось без провокаций: во время движения колонн по Страстному бульвару дружинники задержали группу молодых людей. Они, почему-то, взобрались на крышу строящегося дома с провокационными плакатами, оттуда их и вывели. Организаторы марша говорят, что это «нашисты».

Во время марша также собирались подписи за роспуск Госдумы в дополнение к тем голосам, которые уже получила «Новая газета». Для этого во время прохождения через металлоискатель выдавался специальный бюллетень.

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